Spari al Corviale, colpito dopo una lite in un condominio: grave un uomo

A Corviale si spara ancora. Un uomo, romano di 45 anni, è stato ferito da un rivale che gli ha sparato due colpi di pistola, in un condominio in via degli Alagno. È quanto successo nella serata di mercoledì 26 giugno quando gli spari, almeno due quelli esplosi, hanno attirato l'attenzione del quartiere.

I fatti sono andati in scena alle 21, durante l'ora di cena, dopo una lite ci sono stati degli spari. Tante le chiamate al numero unico per le emergenze. Sul posto il personale del 118 e gli agenti della polizia di stato. Stando a quanto ricostruito in un primo momento ci sarebbe stata un'accesa discussione tra il 45enne e un conoscente all'interno dell'androne condominiale.

Quest'ultimo, al culmine del diverbio, ha estratto una pistola, mirato e ha sparato al rivale, colpendolo ai piedi. L'uomo si è poi allontanato, mentre il 45enne ha chiesto aiuto urlando. La vittima è stata portata in codice rosso al San Camillo, non è in pericolo di vita. Chi ha sparato è stato identificato e le sua posizione è al vaglio, sarà ascoltato dagli investigatori della squadra mobile che indagano.

I precedenti al Corviale

Se il motivo della lite al momento è ignoto, chi indaga tende a escludere chi si tratti di un agguato. Le due persone coinvolte, chi ha sparato e la vittima, come detto si conoscono. Tuttavia la tensione a Corviale resta alta. Poco più di un mese fa Massimiliano Pacchiarotti, noto come 'Er Porpetta' è stato gambizzato in casa da un commando armato di pistola in casa, in largo Pio Fedi.

Prima ancora, il 15 gennaio scorso, una raffica di colpi di pistola scampo a Cristiano Molè, 33 anni, ucciso in un agguato in stile mafioso portato a termine dai sicari in largo Odoardo Tabacchi. I killer hanno affiancato il suv sul quale Molè era a bordo insieme a un amico, lui rimasto gravemente ferito, e hanno fatto fuoco. Quel delitto è ancora irrisolto.