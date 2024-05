Roma, spari al Corviale: agguato contro un uomo in pieno giorno. È grave

Si torna a sparare a Roma. Si torna a sparare al Corviale. A quattro mesi dall'omicidio di Cristiano Molè, un altro agguato. Un uomo, M.P. - queste le sue iniziali - è stato colpito da un uomo armato di pistola sull'uscio di casa, in largo Pio Fedi.

Sul posto il personale medico del 118 e la polizia di Stato. La strada è stata chiusa al traffico. La vittima, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Secondo chi ha dato l'allarme, sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi di pistola. Sono stati infatti quattro i "botti" che i residenti hanno udito intorno alle 14:30. Al momento le indagini vertono a 360 gradi. Gli agenti hanno circondato la zona e stanno lavorando per capire se ci sono telecamere di sorveglianza utili.

Il precedente

Ancora sangue, dunque, al Corviale. L'agguato di oggi arriva dopo quello del 15 gennaio scorso quando i killer sparano una raffica di almeno quindici colpi di pistola che non aveva lasciato scampo a Cristiano Molè, 33 anni, ucciso in un agguato in stile mafioso portato a termine dai sicari in largo Odoardo Tabacchi.

I killer hanno affiancato il suv sul quale Molè era a bordo insieme a un amico, lui rimasto gravemente ferito, e hanno fatto fuoco poco intorno alle 19.30, incuranti delle persone che erano lì a Corviale. Quel delitto è ancora irrisolto.