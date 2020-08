Spari a Corso Francia, fuggono dopo una rapina ed esplodono due colpi di pistola

Spari in via Marco Besso, in zona Corso Francia, nel tardo pomeriggio del 21 agosto. Ad esplodere i colpi di pistola, in aria a scopo intimidatorio, è stato un uomo in compagnia di un complice. I due avevano rapinato una tabaccheria e sono entrati in azione intorno alle 17:30.

I ladri cercavano i soldi ma, rovistando, hanno trovato una pistola in un cassetto. E' stato a questo punto che i rapinatori hanno trovato una pistola di proprietà del titolare. I malviventi hanno preso l'arma e sono scappati via senza prendere nient'altro. Una volta fuori dal negozio, hanno sparato a scopo intimidatorio due colpi di pistola.

Quindi la fuga in una stradina vicino corso Francia. I rapinatori erano in due con il volto completamente coperto da passamontagna ed impugnavano due coltelli e, secondo la prima descrizione, "avevano accento romano". Sul caso indaga la polizia.