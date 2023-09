Roma, spari contro un'abitazione: donna si sveglia e trova le tapparelle bucate

Due buchi: uno sulla tapparella della cucina e l'altro su quella della camera da letto. A provocarli altrettanti colpi di pistola, esplosi contro un appartamento di vecchia Ponte di Nona, periferia est della Capitale. La scoperta choc al risveglio al mattino. A chiamare il 112 è stata la donna, una 60enne italiana, che vive nell'appartamento con i figli.

Sono stati i carabinieri della stazione di Settecamini e quelli della sezione operativa della compagnia di Tivoli a intervenire la scorsa settimana in una casa popolare di via Padre Damiano de Veuster, in zona Villaggio Falcone. Una volta nell'appartamento i militari hanno accertato la presenza di due fori di proiettile rivenendo una ogiva. Un vero e proprio mistero, sul quale stanno cercando di dare delle risposte gli investigatori dell'Arma che al momento mantengono le bocche cucite non escludendo nessuna ipotesi.

Spari a vecchia Ponte di Nona

Il quartiere di vecchia Ponte di Nona è salito alla ribalta delle cronache nella giornata di ieri, mercoledì 13 settembre, dopo che un ragazzo, un 32enne italiano, è stato trovato con una ferita al polpaccio sinistro della gamba. Gambizzato in strada con un colpo di pistola in via Alberto Luthuli, a poche centinaia di metri da via Padre Damiano de Veuster,