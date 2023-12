Paura all'Appio Latino spari in un condominio

Spari all'Appio Latino. Un uomo ha esploso un colpo con una pistola a salve giocattolo in un condominio nel primo pomeriggio di giovedì 30 novembre creando allarme tra gli abitanti della palazzina. Alcuni residenti spaventati hanno chiamato il 112 e una vicina dell'uomo ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale dall'ambulanza del 118.

Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo - un 75enne italiano - in casa con la pistola con il tappo rosso. Non sono chiari i motivi del gest. L'anziano è stato denunciato per procurato allarme.