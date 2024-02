Grosso cinghiale si aggira nei cortili delle case popolari, sedato e portato via

Una personaggio noto nel quartiere. Un grosso cinghiale che nel corso del tempo non è passato inosservato. Domenica pomeriggio si è però inoltrato sin dentro i cortili delle case. Una presenza inquietante, seppur apparentemente non aggressiva. Spaventati i residenti delle case popolari del Quadraro hanno chiamato il 112. Poco propenso ad allontanarsi gli agenti hanno poi sedato l'ungulato allontanando l'animale dalla zona.

Sono le 17:00 di domenica 18 febbraio quando diversi abitanti del popoloso e popolare quartiere del Tuscolano avvistano un grosso cinghiale aggirarsi fra via Sagunto e via Selinunte. Un possibile pericolo per l'incolumità di adulti e bambini che si trovano nei cortili delle palazzine del Quadraro. Sul posto gli agenti del commissariati Appio, Porta Maggiore e San Giovanni, con l'ausilio della polizia locale, attivano quindi la procedura prevista in caso di presenza di un cinghiale vicino alle abitazioni.

Chiuse alcune strade dai caschi bianchi, i poliziotti hanno quindi narcotizzato il cinghiale facendo rientrare l'allarme poco dopo.

Il cinghiale del Quadraro

Grosso cinghiale al Quadraro che non è una novità. Proveniente dal vicino parco di Tor Fiscale, l'ungulato era già stato immortalato aggirarsi fra le strade del Quadraro.