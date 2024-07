Rapina con sparatoria al centro commerciale Roma est

Spari al centro commerciale Roma Est. Due banditi hanno rapinato una gioielleria esplodendo almeno tre colpi di pistola. Poi la fuga con il bottino con l'inizio della caccia all'uomo. Blitz criminale che ha gelato il sangue dei commercianti e dei clienti presenti nella galleria commerciale. Momenti di panico con i presenti scappati e le saracinesche dei negozi chiuse per proteggersi dall'azione criminale. Il colpo poco dopo le 10:30 di stamattina, mercoledì 10 luglio.

Spari al centro commerciale

Due i banditi che, armati, si sono presentati davanti al negozio Gioelli Di Valenza che si trova all'interno del centro commerciale di via Collatina Due rapinatori che hanno poi aperto il fuoco dopo aver minacciato le commesse della gioielleria, poi la fuga con la merce esposta nelle vetrine. Ad accorgersi del fatto alcuni vigilanti, con una delle guardie giurate particolari che ha poi risposto in quello che si è presentato come un vero e proprio conflitto a fuoco.

Rinchiusi nei negozi

Messa a segno la rapina i due malviventi sono riusciti a uscire e poi a scappare a bordo di un'auto, una utilitaria grigia. Sul posto è poi intervenuta la polizia. Nessuno da quanto si apprende è rimasto ferito. "Mia moglie si è chiusa in un negozio con le serrande abbassate - il racconto al nostro giornale di un testimone - il numero delle emergenze 112 non rispondeva". "Sentiva le urla e la gente che scappava - le parole del compagno di un'altra commessa che lavora a Roma Est -. Si è chiusa dentro il negozio, finché non sono passati per dire che l’allarme era rientrato".

Caccia ai banditi

Scappati a bordo di una "Fiat Punto", secondo quanto riferito da alcuni testimoni, è cominciata la caccia ai due banditi. Sulla sparatoria indagano gli agenti del VI distretto Casilino di polizia.