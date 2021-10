Spari sulla Casilina: provano ad investire poliziotti con l'auto, agente esplode tre colpi e li ferma

Spari a Borghesiana dove un agente ha esploso tre colpi di pistola fermando un'auto che aveva provato ad investire un collega. Le scene da Far West domenica sera sulla via Casilina, nella periferia est della Capitale. Forate le gomme della vettura che aveva tentato la fuga i poliziotti sono riusciti a fermare una delle tre persone, con gli altri due riusciti a scappare.

I fatti sono accaduti poco prima delle 23:00 del 24 ottobre quando una Audi A6 con targa romena con a bordo tre persone non si è fermata all'alt impostogli da una volante che viaggiava sulla via Casilina, altezza civico 1763. Sceso dall'auto di servizio il conducente dell'auto tedesca ha però provato ad investire il poliziotto ed ha poi proseguito la sua marcia senza fermarsi.

A bloccare la vettura il secondo poliziotto che viaggiava sulla volante che ha impugnato la pistola ed ha esploso tre colpi di pistola che hanno colpito lo pneumatico dell'Audi, costringendo il conducente dell'auto a fermare la sua corsa. Inseguiti dagli agenti due delle tre persone che si trovavano sulla macchina in fuga sono risciti a dileguarsi a piedi nella zona di via Realmonte. Destino diverso per una terza persona, fermata dagli agenti.

Identificato in in cittadino romeno di 37 anni, incensurato, nella vettura, risultata di proprietà di un'altra persona, i poliziotti hanno trovato e sequestrato una tanica di benzina e delle tenaglie. Alla domanda sul perchè si siano dati alla fuga il 37enne non ha fornito spiegazioni, così come non ha indicato il nome delle due persone che si trovavano nell'auto con lui. Sequestrata la vettura l'uomo è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale.