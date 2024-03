Spari a Roma: due ragazzi di 25 anni gambizzati fuori da un bar

Ancora un agguato a Roma. Dopo il ferimento avvenuto sabato mattina all'Albuccione di fronte al campo Rom, nella stessa serata a Borgata Finocchio si è tornato a sparare. Stavolta una gambizzazione in piena regola.

Agguato a Borgata Finocchio

I fatti si sono verificati nei pressi di un bar, intorno alle 21 di sabato 2 marzo. Siamo sulla via Casilina al civico 2065, Borgata Finocchio. Un uomo, probabilmente con il volto travisato per non farsi riconoscere, si affianca ad un'altra auto arma in pugno, scende e apre la portiera. All'interno ci sono due ragazzi di 25 anni: l'uomo esplode quattro colpi a bruciapelo, colpendo entrambi alle gambe. Poi rientra in macchina e si dilegua velocemente.

Chi sono le vittime

Le due vittime dell'agguato sono entrambe classe 1998, cittadinanza albanese e precedenti per droga. Erano a bordo di un'auto presa a noleggio. Non è ancora chiaro cosa facessero lì, perché avessero un'auto a noleggio e se aspettassero o meno qualcuno. Ad occuparsi di dare risposta a una serie di domande e fare i rilievi del caso saranno i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati.

Nessun pericolo di vita

Per quanto riguarda le condizioni dei due, nessuno è in pericolo di vita. Uno (attinto da tre colpi) è stato portato all'ospedale Casilino, dal quale è stato dimesso con sette giorni di prognosi. L'altro, che ha ricevuto una pallottola, è ancora al Policlinico Tor Vergata dove probabilmente dovrà essere operato per estrarre un frammento dalla coscia.