Spari a Case Rosse, colpi di pistola contro un appartamento: bossoli ritrovati in casa

Spari nella notte a Roma, nella zona della periferia est. Intorno alle 23:30 ignoti hanno esploso due colpi di pistola contro il portone di un appartamento in zona Case Rosse, in via Cercepiccola. Lì ci sono piccole palazzine che affacciano sul parco del quartiere. In quella casa vive un uomo attualmente detenuto e a dare l'allarme sono stati una donna con il figlio, parenti del detenuto.

Sul posto i carabinieri della stazione di Settecamini e della compagnia di Tivoli che indagano. In casa delle vittime sono stati trovati due bossoli. In sostanza i colpi hanno trapassato la porta finendo in casa. Nessuno è rimasto ferito. Al momento chi indaga lo fa a bocche cucite e non è esclusa nessuna pista, anche quella dell'avvertimento nei confronti dell'uomo detenuto.