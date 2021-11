Sprangate, investimenti e colpi di pistola, la faida fra famiglie delle case popolari. La ricostruzione

Due ragazzi in manette, uno per tentato omicidio e l'altro per aver esploso dei colpi di pistola, ed una donna in ospedale con 40 giorni di prognosi dopo essere stata investita da uno dei giovani. Così si è conclusa la faida fra famiglie scoppiata nel pomeriggio di sabato 13 novembre sotto le case popolari di via dei Fenicotteri, a Tor San Lorenzo. Battaglia fra i due nuclei familiari scoppiata per cause ancora al vaglio degli investigatori cominciata dopo che una donna di 62 anni italiana è scesa in strada armata di un bastone in legno con il quale ha distrutto il vetro di una Volkswagen Polo di proprietà della 'rivale',l una 45enne, entrambe originarie del napoletano e residenti ad Ardea da decenno.

Affronto che ha trovato la risposta della proprietaria della Polo che è a sua volta scesa in via dei Fenicotteri. Bastone in mano come la rivale, dalle parole la 45enne è passata ai fatti ed ha restitutio il favore alla 62enne distruggendo il vetro anteriore posteriore della sua vettura, una Nissan Qashqai. Sotto le case popolari della frazione del Comune di Ardea scoppia il caos, i vicini si affacciano ai balconi ed alle finestre attirati dalle urla delle due donne.

Ma la battaglia è solo all'inizio, in strada scende infatti il nipote della proprietaria della Polo che, dopo essere salito a bordo di una Bmw, punta la rivale della zia e la investe, lasciandola in terra ferita ed in stato di incoscienza. Da qui l'intervento del figlio della donna investita che, armato di pistola è sceso in via dei Fenicotteri ed ha esploso dei colpi contro la Bmw con a bordo il 20enne, mancandola.

Allertati da decine di richieste d'intervento sul posto mentre è ancora in corso la battaglia intervengono dunque i carabinieri della Compagnia di Anzio e della Stazione di Tor San Lorenzo che riescono ad interrompere la faida. Con la 62enne ancora in terra priva di sensi viene quindi richiesto l'intervento all'eliambualanza che trasporta la donna all'ospedale San Camillo dove viene refertata con 40 giorni di prognosi (non in pericolo di vita) per un trauma cranico, la frattura della spalla e la contusione del gomito.

Identificati tre contendendi i militari dell'Arma hanno quindiscovato il 29enne riuscito a scappare a casa prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Perquisita la casa del 29enne dove hanno trovato e sequestrato 460 grammi di cocaina divisi in 136 dosi, 60 di marijuana, denaro contante, ed il caricatore di una pistola di piccolo calibro. Portati in caserma i due giovani, entrambi italiani, sono quindi stati identificati. Il 20enne è stato quindi arrestato per tentato omicidio, mentre il rivale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi da sparo ed accensione ed esplosione pericolose (non avendo potuto accertare se abbia sparato ad altezza uomo o in aria a scopo intimidatorio).

Sequestrati i due bastoni utilizzati dalle due donne, la pistola usata dal 29enne non è ancora stata ritrovata, nonostante i carabinieri abbiamo passato al setaccio la zona proseguendo le ricerche anche nella mattinata di domenica.

Restano da accertare le cause che hanno portato alla battaglia fra i due nuclei familiari, aspetto sul quale gli investigatori al momento mantengono il massimo riserbo. Fra le ipotesi non si esclude quella legata al traffico di sostanze stupefacenti.