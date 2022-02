Spari a Casal Monastero: indaga la polizia

Colpi di arma da fuoco a Casal Monastero. Sono state decine le telefonate al 112 da parte di alcuni residenti che, poco prima delle 20:00 di sabato scorso, hanno udito chiaramente degli spari richiedendo l'intervento della polizia da viale del Ratto delle Sabine.

Richiesto l'intervento alle forze dell'ordine nel quartiere della periferia nord est della Capitale sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Basilio di polizia che hanno poi trovato riscontro nelle tante telefonate fatte alle centrale operativa della questura di Roma.

All'angolo fra via Nomentum e via Eretum gli agenti hanno infatti trovato un proiettile ed un bossolo inesploso di una pistola calibro 9x21 ma non hanno trovato il luogo dove il colpo è stato sparato. Un vero e proprio giallo che ha visto poi l'intervento degli investigatori della polizia scientifica a caccia di elementi utili alle indagini.

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, dal possibile avvertimento nei confronti di un abitante della zona ma anche la possibilità che qualcuno volesse provare la pistola in una zona dove non risulterebbero esserci delle videocamere di sorveglianza. Resta il giallo e la paura vissuta dagli abitanti che si trova a ridosso del grande raccordo anulare di Roma.