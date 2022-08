Spari nella notte: proiettile conficcato nel muro di una casa. E' giallo

Giallo a Casal Bruciato dove è stato esploso un colpo di pistola, con il proiettile poi trovato conficcato nella parete di un appartamento. Gli spari, o meglio, lo sparo, ha risvegliato i residenti intorno alle 4:00 della notte del 16 agosto. Un vero e proprio mistero, con i carabinieri che indagano per accertare cosa sia accaduto.

La richiesta d'intervento al 112 da parte di decine di abitanti di via Mario Borsa, allarmati dallo sparo che ha squarciato il silenzio della notte. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della stazione Roma Piazza Dante che sulla strada del IV municipio Tiburtino non hanno trovato nessuno.

Svolti i primi accertamenti gli investigatori hanno poi trovato riscontro nella richiesta d'intervento per "un colpo di pistola". In un appartamento al sesto piano di una palazzina della via i militari dell'Arma hanno infatti trovato e sequestrato un proiettile che, dopo aver bucato una serranda ed una finestra, si è conficcato nel muro dell'abitazione facendo tremare di paura il proprietario di casa e la sua convivente, entrambi incensurati, e completamente estranei secondo i primi accertamenti all'accaduto.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci che hanno sequestrato il proiettile svolgendo tutti i rilievi scientifici. Ascoltati l'uomo e la donna residenti nell'appartamento al sesto piano gli stessi hanno riferito di non aver mai ricevuto minacce.

Un vero e proprio mistero, al quale stanno cercando di dare delle risposte gli investigatori dell'arma che al momento non escludono nessuna ipotesi, compresa quella del proiettile vagante. Resta però il giallo di una o più persone che girano armate di pistola e che sparano fra i palazzi del Tiburtino.