Spari contro un'auto in sosta. Indaga la polizia

Spari a Casal Bruciato dove è stato esploso un colpo di pistola contro una vettura lasciata in sosta nella notte. Ad accorgersi del foro sul lunotto posteriore della vettura il proprietario di una Citroen C5 che ha quindi richiesto l'intervento della polizia.

La chiamata al 112 poco dopo le 10:30 di mercoledì mattina da via Alberto Bergamini. A finire danneggiata la vettura di un residente della zona, incensurato, lasciata in sosta durante la notte all'altezza dell'incrocio con via Tommaso Smith. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Sant'Ippolito di polizia e gli investigatori della scientifica.

Ascoltato il proprietario della C5 questi ha riferito di non aver subito né minacce né avvertimenti che possano aver portato qualcuno a danneggiargli l'auto. Sul caso indaga la polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi investigativa.

A tingere di giallo l'accaduto il fatto che nessuno abbia sentito lo sparo, avvenuto presumibilmente nel corso della notte.