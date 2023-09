Spari a Casal Bruciato, colpi di pistola contro il muro dell'ufficio postale

È giallo a Casal Bruciato per due colpi di pistola esplosi nella notte in via di Casal Bruciato. Spari avvenuti intorno alle 23. Sul caso indaga la polizia di Stato. Secondo quanto appreso i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un uomo poi fuggito. Tante le chiamate da parte dei residenti al numero unico per le emergenze.

Gli agenti sono accorsi sul posto insieme alla squadra della scientifica e hanno trovato sul muro dell'ufficio postale due fori. I poliziotti hanno setacciato la zona e i cortili condominiali alla ricerca dell'arma, che non è stata trovata. Le indagini sono in corso. Al momento dagli ospedali del territorio non è arrivata alcuna segnalazione di feriti, né sul posto sono state rinvenute tracce ematiche. Aspetti che portano ad escludere un agguato andato a segno e a propendere per un gesto dimostrativo.