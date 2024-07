Spari a Roma, esplode 4 colpi a salve per gelosia

Paura in un camping su via di Malafede, in zona Casal Palocco a Roma sud. Poco prima delle 16 di domenica 14 luglio diversi villeggianti hanno chiamato il NUE 112 segnalando alcuni spari, uditi distintamente all'interno dell'area di campeggio.

Spari a Casal Palocco

Sul posto volanti della Polizia di Stato e la Squadra Mobile. Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo cittadino italiano, romano, classe 2001 con precedenti, nel pomeriggio del 14 luglio si è fermato con la sua auto nei pressi del camping "Fabulous" di via di Malafede 205, in zona Casal Palocco a Roma sud, ha estratto una pistola (risultata poi essere una scacciacani) e ha esploso quattro colpi a salve. Non ci sono feriti.

Il movente è la gelosia

Gli spari erano indirizzati a un cittadino egiziano, che dagli approfondimenti successivi è risultato essere un dipendente del camping e fidanzato della sorella del giovane che ha sparato a salve. Il movente sarebbe un sentimento di gelosia nei confronti della sorella. Dei quattro colpi, uno era indirizzato all'egiziano, altre tre sono stati esplosi in aria. Il 23enne romano verrà denunciato. In corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.