A Roma a caccia di cinghiali vicino alle abitazioni: "Sparano a 150 metri dalle case"

Spari vicino alle case. Colpi di fucile esplosi a "150 metri dalle nostre abitazioni". Il grido d'allarme arriva da un comprensorio residenziale, Borgo Colle Monastero a Casal Selce. Delle cartucce "pericolose", come denuncia un residente al nostro giornale. Proprio nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 gennaio, è stato lo stesso abitante del complesso residenziale che si trova in un'area al di fuori del Grande raccordo anulare, fra Malagrotta e Castel di Guido, a far scappare un "bracconiere" che aveva esploso un colpo da un fucile da caccia al di la della recinzione del complesso abitativo.

Presenza dei cacciatori a ridosso di Borgo Colle Monastero che non è una novità. Come spiega ancora il residente, che chiede di rimanere anonimo: "Ci sono alcuni cinghiali nell'area a ridosso delle nostre abitazioni. In via Pantanelle. Due settimane fa mia moglie e una vicina sono andate a portare a spasso i cani e si sono trovate davanti un cane da caccia che inseguiva un cinghiale nel terreno di proprietà privata del comprensorio". Le donne urlano e allarmano il cacciatore che richiama il cane e scappa via.

Allontanati i cacciatori le donne hanno quindi segnalato l'accaduto alla portineria del comprensorio che ha poi richiesto l'intervento al 112. Intorno alle 18:30 di ieri "mentre mi trovavo nella zona dei contatori - spiega ancora l'abitante del comprensorio - ho sentito il grugnito di un cinghiale. Poi uno sparo, a poche centinaia di metri dalle case". "Ho gridato e ho messo in fuga il bracconiere che si è poi allontanato a bordo di una macchina".

"Non è possibile che si spari così vicino alle case - conclude l'uomo - abbiamo dei bambini e dei cani. I colpi potrebbero raggiungere le nostre case con tutti i pericoli che questo comporta. Una situazione troppo pericolosa".