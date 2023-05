Giallo a Borgonovo di Tivoli: spari nella notte, trovati due bossoli

Due spari a squarciare il silenzio della notte, le voci dei residenti che si susseguono il giorno dopo. E' giallo a Borgonovo di Tivoli dove dei colpi di pistola hanno risvegliato il sonno dei residenti. Decine le chiamate al 112 arrivate dagli abitanti della frazione del comune di Tivoli e un vero e proprio mistero. Sul posto i carabinieri hanno infatti trovato riscontro nella segnalazione al numero unico per le emergenze trovando due bossoli in strada, ma non è chiaro né chi ha sparato, né il bersaglio dei proiettili.

L'intervento dei carabinieri della stazione di Tivoli Terme nella notte fra il 10 e l'11 maggio in via dell'Aeronautica, strada che collega la via Tiburtina alla zona dell'Albuccione, fra il comune della Città dell'Arte e quello di Guidonia Montecelio. Una volta sul posto i militari hanno cominciato gli accertamenti arrivando sino a un appartamento, dove un uomo si era affacciato al balcone.

Ascoltato, il residente ha riferito di aver udito degli spari provenire dalla strada che lo hanno risvegliato. Affacciatosi non ha però visto nulla. Nel frattempo gli investigatori dell'Arma, proseguendo gli accertamenti, hanno poi rinvenuto due bossoli di pistola nei pressi di un cortile interno di alcune palazzine della strada del comune della provincia nord est della Capitale.

Bossoli, ma nessun foro conseguenza di un colpo di pistola, con i carabinieri che propendono sull'ipotesi che i colpi possano essere stati sparati in aria. Un vero e proprio giallo, con i militari della compagnia di Tivoli che al momento non escludono nessuna ipotesi, compresa quella di un possibile avvertimento nei confronti di qualche residente di Borgonovo.