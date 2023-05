Spari nella notte e uno al mattino, trovato il responsabile. Ora si cerca il movente

Svelato (parzialmente) il giallo dei colpi di pistola sparati la notte di mercoledì a Borgonovo di Tivoli. Due spari, a cui ne ha fatto seguito un terzo, esploso la mattina di giovedì sempre nella stessa area. A risolvere il mistero i carabinieri che hanno identificato l'uomo che ha messo in apprensione gli abitanti della frazione del comune della provincia nord est della Capitale.

A sparare - con una pistola scacciacani - sarebbe stato un tossicodipendente residente nella stessa via dell'Aeronautica, da dove alle 23:00 del 10 maggio erano arrivate le richieste d'intervento al numero unico per le emergenza. Una volta sul posto i militari della stazione di Tivoli Terme hanno ascoltato alcuni testimoni, fra i quali un uomo affacciato al balcone che ha riferito agli investigatori di essersi svegliato dopo aver sentito due colpi d'arma da fuoco in strada, senza aggiungere altro.

La mattina seguente, dopo che gli uomini dell'arma hanno trovato due bossoli nei pressi di un cortile interno di alcune abitazioni della strada che collega la via Tiburtina all'Albuccione di Guidonia, gli investigatori sono risaliti - intorno alle 14:00 - al residente che avrebbe sparato. Scattata la perquisizione nel suo appartamento l'arma non è però stata ancora ritrovata.

Informata la procura di Tivoli, la posizione dell'uomo è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria del tribunale di viale Cassiano.