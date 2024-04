Otto colpi di pistola contro un bar. Il misterioso agguato al Quarticciolo

Non si esclude nessuna pista. La risposta è di rito, di quelle che fanno immaginare che qualcosa da scoprire effettivamente c'è. D'altronde l'agguato consumato al Quarticciolo è di quelli seri. Qualcuno nella notte tra Pasqua e pasquetta ha sparato ben otto colpi di pistola contro la serrande di un bar in via Molfetta. La zona è quella del quadrilatero dello spaccio del quartiere che "imita" Tor Bella Monaca e San Basilio, come abbiamo documentato in questo approfondimento.

A dare l'allarme è stato proprio il titolare del locale all'apertura dell'esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti alcuni equipaggi dei carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Casilina. Successivamente anche i militari del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici, a testimonianza della gravità dell'episodio.

Il titolare del bar, incensurato, ha detto di non aver mai ricevuto minacce e, probabilmente, non era lui il bersaglio di quell'avvertimento. Ma chi allora? Chi indaga non esclude che quel locale sia un punto di ritrovo per chi spaccia. Anche all'insaputa del titolare stesso. Di certo il contesto è di quelli complessi.

Recenti indagini hanno raccontato come a duecento metri da via Molfetta ci sia un florido quadrilatero dello spaccio tra via Manfredonia, via Ostuni, piazza del Quarticciolo e largo Mola di Bari. Chi indaga ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'ipotesi del filo rosso della droga è quello più tenuto in considerazione.