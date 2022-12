Spari a Guidonia: il "Napoletano" e suo padre incastrati da un Arbre Magique

Un Arbre Magique. Questo uno dei dettagli che ha portato i carabinieri ad incastrare padre e figlio, ritenuti gli autori di un attentato a colpi di pistola avvenuto lo scorso 30 agosto nella veranda di un bar di Collefiorito di Guidonia - in quel momento pieno di clienti - durante l'ora dell'aperitivo. Nel mirino dei due, padre e figlio, un gruppo di quattro amici, tutti residenti in zona. A sparare materialmente il figlio, un 23enne residente sempre nella frazione del comune della Città dell'Aria conosciuto come "Il napoletano", in quanto - come il padre - nato e cresciuto nel capoluogo campano prima di trasferirsi in provincia di Roma.

L'agguato a colpi di pistola - sparati ad altezza uomo con l'intento di uccidere - avvenne nel tardo pomeriggio dello scorso 30 agosto. Nel mirino del 23enne di origini campane e del papà di 45 anni, un ragazzo che si trovava seduto nella veranda esterna del Green Bar di via delle Genziane in compagnia di altri tre amici.

Una sparatoria preceduta da alcune telefonate intercorse fra uno dei quattro amici - un ragazzo di 21 anni di Guidonia - ed il 23enne. Una discussione accesa relativa a questioni di droga. "Te ne devi andare da Collefiorito se no ti ammazzo", le minacce proferite dal "Napoletano" nei confronti del rivale. Minacce a cui quest'ultimo rispose per le rime, senza farsi intimorire. Da qui l’appuntamento per chiarire la faccenda, con lo stesso poi terminato con l'agguato a colpi di pistola.

Un agguato che solo per una fortunata casualità non provocò né vittime, né feriti. L'episodio aveva lasciato però sgomenta la popolazione di Guidonia: l’uso di un’arma da fuoco in un esercizio pubblico, il gran numero di persone che potevano essere incidentalmente attinte dai proiettili vaganti e soprattutto la spregiudicatezza dell’azione mossa in una calda serata estiva.

Nonostante l'omertà e la poca collaborazione dei quattro ragazzi a cui venne puntata contro la pistola, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'accaduto. Ad incastrare padre e figlio le auto usate prima e durante l'agguato. Una Mercedes - presa a noleggio ed utilizzata dal figlio nelle ore precedenti alla sparatoria - e soprattutto una vecchia Fiat Punto di colore grigio, di proprietà del fratello della moglie del 45enne ma di fatto in uso all'uomo.

Ma come hanno fatto i carabinieri a risalire agli autori degli spari? Con delle indagini vecchia maniera - come le testimonianze dei presenti e i fatti riferiti dalle vittime, seppure lacunose e piene di contraddizioni. Ma soprattutto le immagini delle videocamere sia del bar dove avvenne l'agguato che di alcuni esercizi commerciali delle vicinanze. Dettagli che i militari dell'arma hanno accertato soprattutto riguardo la Fiat Punto: una ammaccatura laterale, un danno al paraurti ed al parafango, un copri cerchio mancante, e soprattutto due Arbe Magique, ben evidenti nelle immagini visionate dagli inquirenti.

Da qui la ricostruzione certosina delle fasi che hanno portato all'agguato. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Tivoli e quelli del nucleo investigativo di Frascati - coordinati dalla procura di Tivoli - hanno poi ricostruito l'accaduto accertando come l'agguato fosse stato legato a questioni legate alla droga, in particolare ad una partita di cocaina non pagata.

Ad incastrare padre e figlio proprio la Fiat Punto usata dai due per scappare dopo l'agguato. Nonostante il 45enne avesse provveduto a cambiare i copri cerchi, la stessa è stata individuata sia per le ammaccature riprese dalle immagini video - dalle quali non era possibile risalire alla targa - ma soprattutto per i profumatori che si trovavano nella stessa, i due Arbre Magique appunto.

Accertate le cause dell'agguato e ricostruiti i fatti padre e figlio sono stati arrestati ed associati in carcere.