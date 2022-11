Anzio a mano armata, storie di pesci piccoli dietro le due sparatorie in poche ore

Non ci sarebbe nessun legame tra le due persone raggiunte da dei colpi d'arma da fuoco ad Anzio. Due episodi inquietanti, avvenuti a distanza di poche ore l'uno dall'altro: il primo nella notte fra lunedì e martedì ed il secondo in pieno giorno, alle 10:00 di ieri mattina. A rimanere feriti un 55enne di Anzio ed un cittadino marocchino di 50 anni, il primo ferito con un colpo di fucile al piede ed il secondo raggiunto da tre colpi di pistola esplosi contro di lui in corso Italia da tre uomini.

L'agguato a corso Italia

Una prima svolta nelle indagini è arrivata nella serata del 15 novembre, quando gli agenti del commissariato di Anzio di polizia hanno identificato un uomo - un 25enne del posto - che avrebbe fatto parte del gruppo di tre persone che poche ore prima aveva esploso cinque colpi di pistola contro il 50enne del Marocco, con tre proiettili che lo hanno centrato alla gamba, alle spalle ed al collo.

A riconoscerlo la vittima, ascoltato dagli investigatori dopo essere stato operato d'urgenza all'ospedale di Anzio per le ferite riportate nel corso dell'agguato. Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane, qualora fosse accertata dagli inquirenti la sua partecipazione all'agguato, potrebbe rispondere del reato di tentato omicidio. Una indagine ancora alle prime battute, dai contorni ancora poco chiari, sul quale gli inquirenti proseguono le investigazioni per comprendere il contesto in cui è avvenuto l'agguato avvenuto in corso Italia, complesso di edilizia popolare noto alle cronache come una delle più importanti piazze di spaccio della città.

Ferito al piede con un colpo di fucile

Si sarebbe invece ferito da solo il 55enne di Anzio trasportato dalla compagna in ospedale poche ore prima dell'agguato di corso Italia. Con una ferita d'arma da fuoco al piede l'uomo - già noto alle forze dell'ordine - aveva riferito ai primi soccorritori di essere stato centrato da una persona a lui ignota che - sempre secondo il suo racconto - gli avrebbe esploso contro un colpo di fucile dopo aver bussato alla porta della sua casa di via dell'Oratorio Santa Rita. Un racconto lacunoso quello dell'uomo, che secondo quanto si apprende in realtà si sarebbe ferito da solo con un fucile trovato poi dai carabinieri e risultato provento di furto. Qualora fosse accertata questa versione dei fatti l'uomo - da vittima - potrebbe essere ascoltato ed indagato per la detenzione ed il furto dell'arma.

Anzio a mano armata

Dunque nessun legame fra i due fatti che in un primo momento potevano sembrare legati l'uno con l'altro e che hanno riacceso i riflettori sul territorio del litorale laziale dove, come dimostrato dalle sentenze della Cassazione e dalle attività investigative svolte nel corso degli anni, sussistono delle associazioni criminali di stampo mafioso che hanno scelto le città di Anzio e Nettuno come base per i loro affari.