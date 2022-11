Spari sul litorale: cinque colpi di pistola contro un uomo, è grave

Spari in pieno giorno ad Anzio dove un uomo è stato centrato da tre colpi di pistola. Un vero e proprio agguato. Nel mirino di tre persone un cittadino marocchino di 50 anni contro cui sono stati esplosi cinque colpi d'arma da fuoco. Una sparatoria in centro abitato che ha gettato nel panico le tante persone che alle 10:00 di stamattina - martedì 15 novembre - si trovavano su corso Italia.

I fatti nella zona delle case popolari del comune del litorale sud laziale, nota piazza di spaccio dove i blitz delle forze dell'ordine hanno portato nel corso degli anni a decine di arresti. Invitato a scendere dal proprio appartamento da tre uomini, una volta in strada contro il 50enne sono stati esplosi cinque colpi di pistola. Tre quelli andati a segno, che lo hanno colpito alla gamba, alle spalle ed al collo - mentre l'uomo cercava di scappare.

Gravemente ferito, sono state le decine le richieste d'intervento al 112. Una volta sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato di Anzio hanno trovato il 50enne in una pozza di sangue. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Riuniti di Anzio in condizioni gravi.

Sul posto per svolgere i rilievi gli investigatori della scientifica. Ascoltati alcuni testimoni gli agenti stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di elementi utili a risalire ai tre uomini responsabili del ferimento del 50enne.

Spari in via dell'Oratorio di Santa Rita

Un agguato a colpi d'arma da fuoco che segue di poche ore una precedente sparatoria, avvenuta sempre ad Anzio intorno alle 22:00 di lunedì sera. In questo caso ad essere ferito a colpi d'arma da fuoco è stato un cittadino italiano, che si è trovato fuori dalla porta della sua casa in via dell'Oratorio Santa Rita una pistola puntata contro. Ferito alle gambe è stato poi trasportato al nosocomio del comune neroniano. In questo caso gli accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri.

Resta da comprendere se i due agguati a colpi di pistola possano essere collegati l'uno all'altro. Al momento polizia e carabinieri che indagano sui due episodi mantengono le bocche cucite con gli abitanti del comune alle porte di Roma preoccupati dall'escalation di violenza delle ultime ore.