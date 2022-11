Agguato nella notte: apre la porta di casa e gli sparano al piede

Ha aperto la porta di casa e si è trovato davanti un uomo armato. Con il volto nascosto senza dire una parola gli ha poi sparato ferendolo ad un piede. Un vero e proprio agguato, una spedizione punitiva contro un pregiudicato di Anzio, poi trasportato in ospedale dalla compagna. Gli spari ad Anzio, dove nella mattinata è stato ferito un secondo uomo, un cittadino marocchino di 50 anni, colpito da tre colpi di pistola in pieno giorno in corso Italia. Episodi che potrebbero essere collegati l'uno all'altro e sui quali indagano carabinieri e polizia.

Nello specifico, il 55enne di Anzio è stato ferito nella notte mentre si trovava nella sua abitazione di via dell'Oratorio di Santa Rita. Come riferito al personale del pronto soccorso dell'ospedale dove è stato poi sottoposto ad un intervento chirurgico, l'uomo era a letto a dormire quando - poco dopo le 3:00 - gli hanno bussato alla porta di casa. Fuori dall'abitazione un uomo "armato di fucile" che senza dire una parola gli ha sparato contro centrandolo ad un piede per poi allontanarsi senza fretta.

Accompagnato agli ospedali Riuniti di Anzio dalla compagna, nel nosocomio del comune del litorale laziale sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio. I militari dell'Arma si sono quindi recati nell'abitazione dell'uomo per eseguire i rilievi scientifici. Raccolti i primi elementi gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di qualche frame utile a risalire all'uomo che ha ferito il 55enne.

Spari in corso Italia

Un agguato che ha preceduto di poche ore un altro ferimento, sempre a colpi d'arma da fuoco, avvenuto alle 10:00 di questa mattina in corso Italia, sempre ad Anzio. Nel mirino di tre uomini un cittadino marocchino di 50 anni, ferito con tre spari e trasportato in condizioni gravi in ospedale. Due episodi collegati? Una risposta al ferimento del 55enne avvenuto poche ore prima sempre nel comune neroniano della provincia di Roma? Due episodi inquietanti sui quali indagano a bocche cucite gli inquirenti, coordinati dalla procura della Repubblica di Velletri.