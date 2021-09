Spari all'Alessandrino: si affaccia al balcone ed esplode quattro colpi di pistola

E' accaduto in via del Prato. Sul posto i carabinieri

Spari all'Alessandrino dove un uomo ha esploso quattro colpi di pistola, poi risultata essere a salve. Decine le chiamate al 112 che indicavano "esplosioni" e "rumore di colpi di arma da fuoco" da parte dei residenti del quartiere del V Municipio. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno individuato l'abitazione e l'uomo che poco prima aveva allarmato gli abitanti della zona.

In particolare gli spari sono stati esplosi intorno alle 22:30 dal balcone di un'abitazione di via del Prato. Qui un uomo è uscito fuori al balcone, ha impugnato una pistola e dopo averla puntata in alto ha esploso quattro colpi. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Alessandrina che hanno individuato l'appartamento del pistolero dopo aver rinvenuto i bossoli esplosi in un cortile condominiale.

Ad aprire la porta di casa ai militari dell'Arma un romano di 50 anni, con precedenti, che ha poi consegnato l'arma, risultata essere una pistola a salve. Informata la Procura l'uomo l'uomo è stato denunciato per procurato allarme. Ascoltato dagli investigatori della Compagnia Roma Casilina non ha saputo fornire spiegazioni riguardo le motivazioni che lo hanno portato a sparare con l'arma in aria.