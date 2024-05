Il far west di Villaggio Falcone: gli spari tra due auto e l'anziana ferita per errore

Gli spari esplosi nel tardo pomeriggio a Villaggio Falcone, due auto, Volkswagen Golf scura e una Fiat Cinquecento rossa, che hanno sgommato per il quartiere e una vittima, Caterina Ciurleo di 81 anni, colpita per "errore" da un proiettile vagante. Anche se non c'è ancora la certezza, tre indizi fanno una prova concreta: a Roma si è consumata una scena da far west e un'anziana, in coma farmacologico, sta lottando tra la vita e la morte.

Le indagini

La squadra mobile della polizia di Stato sta indagando. Gli investigatori hanno acquisito tutte le immagini della zona, da quelle esterne al centro commerciale in via Don Primo Mazzolari alle altre che coprono il quartiere. L'obiettivo è quello di trovare quelle due auto, capire chi era al volante e chi ha fatto fuoco. Di colpi ne sarebbero stati esplosi più di uno anche se il numero non è ancora chiaro. Chi indaga sta procedendo a bocche cucite.

Come sta Caterina Ciurleo

La certezza è il drammatico bilancio. Caterina Ciurleo è stata colpita alla schiena da uno dei proiettili esplosi in quello che ha tutti i contorni di un conflitto a fuoco, un agguato. Il polmone della donna, 81 anni, è stato perforato. Ha perso molto sangue e, miracolosamente, è rimasta sempre cosciente. I medici del 118 l'hanno trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I dove è stata operata due volte e dove adesso lotta tra la vita e la morte.

La ricostruzione di quanto accaduto in via Don Primo Mazzolari

Gli spari sono stati esplosi poco dopo le 18. Caterina Ciurleo era in auto con una sua amica, una donna di 63 anni al volante di una Smart. A un certo punto i rumori dei colpi di pistola hanno squarciato il pomeriggio. La signora Ciurleo si è piegata in avanti, in un lago di sangue. Una Volkswagen Golf ha sgommato via e ha fatto per andarsene.

Una pattuglia del VI gruppo Torri della polizia locale ha assistito a tutta la scena e si è messa all’inseguimento della Golf che è però scomparsa dopo qualche centinaio di metri. Altre segnalazioni, invece, hanno descritto una seconda auto, una Fiat 500 poi rincorsa dalla polizia di Stato. Anche in questo caso nessun arresto. Nella notte la polizia ha ispezionato anche tutti gli ospedali di Roma. Nessun altro ferito è giunto in ospedale. Ecco così che prende corpo l'ipotesi, concreta, che Caterina Ciurleo sia stata la vittima collaterale di un regolamento di conti fra due bande criminali.

Gli investigatori hanno sentito alcune persone che si trovavano fuori dal centro commerciale per ricostruire cosa sia accaduto. La squadra della scientifica ha effettuato un sopralluogo in via Don Primo Mazzolari e in via della Riserva Nuova. Proprio in via Mazzolari sono stati recuperati sull’asfalto alcuni bossoli, segno che sono stati sparati più colpi. Saranno analizzati per capire se siano partita da più di un'arma.