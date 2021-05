Spari a Tor Marancia: uomo colpito al piede sulla porta di casa

Ha i contorni dell'agguato quanto accaduto nella serata di ieri a Tor Marancia. Due uomini si sono presentati a casa di un 39enne e gli hanno sparato ad un piede. Quindi la fuga. I fatti in via Giuseppe Cerbara. Qui alle 19.20 di ieri in due hanno citofonato a casa di un 39enne. Aperto il portone l'uomo, italiano e senza precedenti penali, è stato colpito da un colpo di pistola al piede sinistro.

I due si sono quindi dati alla fuga. A raccontare l'accaduto la stessa vittima che, ferito, ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tor Carbone che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo ed effettuato i rilievi del caso. Si indaga per capire i motivi dell'agguato. La vittima, non appena possibile, sarà ascoltata. Acquisite le telecamere della zona a caccia dei due uomini protagonisti dell'agguato.

Per la vittima si è reso necessario il trasporto all'ospedale San Giovanni dove è giunto in codice rosso. Ricoverato, non versa in pericolo di vita.