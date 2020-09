Torvaianica, sparatoria tra i bagnanti sulla spiaggia: ferito un uomo

Attimi di panico questa mattina a Torvaianica, sul litorale romano. Due uomini sono arrivati in prossimità della spiaggia, all'altezza dello stabilimento Bora Bora, a bordo di una moto, con volto coperto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, uno di loro è sceso, pistola alla mano, è entrato sull'arenile, tra i bagnanti, e ha fatto fuoco colpendo un cittadino di origini albanese che stava trascorrendo la domenica al mare. Il ferito, in gravi condizioni ma al momento non in pericolo di vita, è stato portato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

I due killer si sono poi dati rapidamente alla fuga. Sul posto i Carabinieri della stazione di Torvaianica e i colleghi della compagnia di Pomezia.