Spari a Roma, anziana a bordo di una Smart ferita da un colpo di pistola vicino al centro commerciale

Spari a Roma dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio, una donna di 81 anni è stata ferita da un colpo di arma da fuoco in via Don Primo Mazzolari, di fronte al centro commerciale della zona di Villaggio Falcone.

La vittima è rimasta gravemente ferita alla schiena. A colpirla, poco prima delle 18m un colpo di pistola esploso da un'auto che aveva affiancato la Smart sulla quale l'anziana si trovava come passeggera. Al volante della city car un'amica di 65 anni, rimasta illesa.

Sembra che il colpo di pistola abbia centrato il bagagliaio della Smart e poi il sedile dov'era seduta l'anziana. Gli uomini armati, dopo lo sparo, si sono quindi dileguati verso via Prenestina, inseguiti prima da una pattuglia dei vigili urbani del VI gruppo Torri e quindi dalla polizia di Stato. Non è ancora chiarito su che tipo di auto fossero i due, una Fiat 500, secondo qualcuno, o una Golf secondo altri.

La 81enne è stata portata all'Umberto I dal 118 in codice rosso ed è ricoverata in prognosi riservata. È in pericolo di vita. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Torpignattara, al lavoro anche sulle telecamere di sorveglianza della zona che saranno tutte visionate per capire il percorso fatto dagli uomini armati. Da capire se l'agguato fosse proprio alle due donne oppure si sia trattato di un proiettile vagante. Se così fosse bisognerà capire se il proiettile aveva un altro bersaglio. Al momento non è esclusa neanche l'ipotesi dello scambio di persona.

Sull'episodio interviene il segretario romano del Sulpl Roma, Marco Milani: "Invitiamo il governo ad accelerare sulla legge di riforma dei poliziotti locali d'Italia, i quali sebbene ormai forza e presenza prevalente nelle strade delle grandi metropoli, non vedono riconosciute le stesse garanzie, diritti, e tutele degli altri appartenenti delle forze dell'ordine, di cui formalmente non fanno nemmeno parte. Episodi come quello di oggi dimostrano semmai ve ne fosse ancora bisogno l'importanza di standard uniformi quanto a preparazione e strumenti, per tutti coloro che operano nel settore sicurezza", concludono dal sindacato.