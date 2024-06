Spari a Guidonia: lite finisce a colpi di pistola, ferito un 46enne

È finita a colpi di pistola una lite fra due vicini di casa nel cortile condominiale dove i due sono residenti. Gli spari all'Albuccione, nel comune di Guidonia Montecelio. Scene da far west a cui hanno assistito attoniti decine di testimoni. Ferito alla gamba un 46enne italiano è stato trasportato in ospedale. La polizia ha poi fermato il rivale, un cittadino lituano.

La lite è scoppiata lunedì sera - 3 giugno - in piazzale Aldo Moro, nel cuore della popolare frazione del comune della provincia nord est della Capitale. Una violenta lite fra due vicini di casa. Uno dei due, un 39enne, ha poi impugnato una pistola e ha sparato un colpo contro il contendente. Ferito alla gamba destra, sono poi state decine le richieste d'intervento al 112 da parte di molti residenti impauriti.

Sul posto sono intervenute le volanti dei commissariati di Tivoli e Porta Pia. Il ferito è stato poi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sandro Pertini dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba destra. Grave non sarebbe in pericolo di vita.

Ascoltati alcuni testimoni e ricostruito l'accaduto i poliziotti hanno poi fermato il presunto aggressore. Identificato in un 39enne lituano, è stato denunciato per lesioni aggravate. L'arma utilizzata per ferire il 46enne non è stata ancora ritrovata. L'uomo dovrà rispondere anche della presunta detenzione.