Acilia, agguato in strada: sparano ad un uomo mentre torna a casa e fuggono in scooter

Tre colpi di pistola, di cui due a segno che hanno ferito al torace e al fianco sinistro un uomo di 44 anni, trovato in una pozza di sangue sull'asfalto dal personale medico del 118. Si torna a sparare a Roma, questa volta in un quartiere del X Municipio, nell'entroterra di Acilia. Un agguato vero e proprio sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Ostia supportati dal Nucleo Investigativo.

A dare l'allarme, poco dopo le 19, alcuni resistenti che avevano sentito colpi d'arma da fuoco in strada. Sul posto un'ambulanza del 118 e i militari dell'Arma. L'uomo, 44enne romano, è stato trasferito prima al pronto soccorso del Grassi di Ostia e da lì l'ha portato al San Camillo dov'è tuttora ricoverato. I medici che lo hanno preso in carico lo hanno operato nella notte. Il 44enne, grave ed in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto si apprende.

A ricostruire l'episodio sono stati i carabinieri che hanno avviato una indagine. Il 44enne, stava facendo ritorno a casa a piedi, quando all'altezza di via Giovanni Franzoni, nella zona di monti di San Paolo di Acilia, due persone in scooter e casco integrale lo hanno affiancato. Uno dei due ha teso il braccio e sparato tre volte, tanti i bossoli ritrovati, con due colpi andati a segno colpendo la vittima.

Quindi la fuga tra il dedalo delle vie del quartiere dell'hinterland di Ostia. Sulla strada in cui è stato trovato il 44enne non ci sono telecamere, non è escluso però che qualche immagine possa uscire fuori da alcune strade vicine, sulle quali affacciano diversi negozi privati, scuole e farmacie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ogni ipotesi è al vaglio degli investigatori che, nel frattempo, scavavo anche nel passato della vittima che verrà ascoltata nelle prossime ore.