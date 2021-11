Spara ad un cane pastore con il fucile. Aveva appena sbranato uno yorkshire

Con il muso ancora sporco di sangue ha ringhiato contro due donne che erano uscite di casa dopo aver udito le grida di aiuto di una persona. Ad essere raggiunto da un colpo di fucile da caccia un cane pastore asiatico, da poco fuggito dal cancello di una abitazione di Velletri, ai Castelli Romani. La mattinata di paura è stata vissuta martedì in zona Colle Ottone, nella parte bassa del Comune alle porte di Roma.

I fatti hanno preso corpo intorno a mezzogiorno quando in via Cinelli il cane di grossa taglia, scappato dal giardino del proprietario dove era chiuso, si è accanito contro un piccolo yorkshire di una ragazza residente in zona. Attimi di terrore con il pastore asiatico che ha sbranato ed ucciso il piccolo cagnetto da compagnia.

Ancora sporco di sangue il cane si è quindi avvicinato ad un'altra abitazione dalla quale erano appena uscite due donne che avevano udito le grida d'aiuto della proprietaria dello yorkshire. Una scena che non è passata inosservata al marito di una delle due donne che rischiavano di essere aggredite che, dopo aver provato ad allontanare il cane senza successo, ha imbracciato un fucile da caccia regolarmente detenuto, e gli ha sparato contro, ferendolo. Sul posto, allertati da decine di telefonate, sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale di Velletri (che indagano sull'accaduto) assieme ai poliziotti dei commissariati di Albano Laziale e Genzano.

Catturato dal padrone rientrato nel frattempo in casa, il cane pastore è stato portato in una clinica veterinaria dove è stato operato urgentemente. Sequestrato il fucile usato dal vicino per fermare il cane, sul caso stanno terminando gli accertamenti gli agenti della polizia locale di Velletri. Informata la Procura veliterna per chiarire la posizione sia del proprietario del pastore asiatico che del cacciatore che ha fatto fuoco.