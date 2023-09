Spara ai passanti che passeggiavano in strada con armi ad aria compressa

Ha sparato in strada contro i passanti che camminavano nella zona del quartiere Trieste. Colpi esplosi con armi ad aria compressa, che hanno generato ugualmente panico tra i passanti. A far fuoco un uomo di 49 anni identificato dalla polizia di Stato che dopo una indagine lo ha denunciato. A dare l'allarme lo scorso 21 settembre sono stati proprio i cittadini che hanno notato come un portone fosse stato effettivamente danneggiato da alcuni pallini sparati, successivamente rinvenuti a terra.

Ascoltati alcuni testimoni lì presenti, gli agenti hanno individuato il potenziale appartamento dal quale erano stati sparati i colpi. A quel punto si sono presentati alla porta del sospettato e hanno identificato il proprietario che ha subito negato di essere in possesso di nessun tipo di arma. A questo punto però gli investigatori hanno deciso di procedere a una perquisizione all'interno della casa.

E proprio in camera da letto, nei cassetti di un armadio e sotto il letto, è stato rinvenuto un elevato numero di pistole e fucili ad aria compressa con relativo munizionamento, oltre a una serie di coltelli. Tra gli oggetti sequestrati, quattro fucili, dei quali uno a canne mozze, quattro pistole, tre tira pugni, di cui uno dotato di taser elettrico, diverse confezioni per il munizionamento, tredici tra pugnali e coltelli e un machete. È stato poi riscontrato che tutte le armi soft air rinvenute erano prive del tappo rosso previsto dalla legge.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti da parte degli agenti nei confronti del 49enne è stato accertato che l'uomo non stato considerato idoneo all'acquisto delle armi bianche rinvenute. Terminate le indagini, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva e omessa custodia di armi e per getto pericoloso di cose.