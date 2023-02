Ubriaco prima litiga con la compagna in strada poi aggredisce i carabinieri

Litigava animatamente in strada con la sua compagna, in pieno centro. Toni talmente forti da attirare l'attenzione dei passanti che, preoccupati, hanno fermato una pattuglia dei carabinieri. Protagonista un 30enne spagnolo, residente a Roma, che, all'arrivo dei militari in via Capo di Ferro, ha reagito in maniera scomposta.

Visibilmente ubriaco, ha prima rifiutato di fornire i documenti e poi ha strattonato i carabinieri, tanto che i militari hanno dovuto richiedere l'intervento di una seconda pattuglia. Placato e identificato, per il 30enne si è reso necessario l'intervento di una pattuglia del 118 che l'ha trasportato in ospedale in codice giallo per lo stato d'ubriachezza.

Per lui è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.