Omicidio di 'Baficchio' e 'Sorcanera', chiesto ergastolo per tre esponenti degli Spada

Condannare all'ergastolo Carmine, Roberto e Ottavio Spada. È quanto ha chiesto il pg della Corte di appello di Roma Francesco Mollace al processo di appello bis nei confronti del clan Spada di Ostia.

Al nuovo appello si è arrivati dopo la sentenza della Cassazione dello scorso gennaio, che ha riconosciuto definitivamente l'associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan di Ostia, disponendo però un nuovo processo d'Appello per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, Giovanni Galleoni detto 'Baficchio' e Francesco Antonini detto 'Sorcanera', avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia.

Sul banco degli imputati, appunto, Roberto Spada, già condannato in via definitiva a sei anni per la testata a Ostia al giornalista Daniele Piervincenzi, Ottavio Spada, detto Marco, e Carmine Spada. L'operazione che il 25 gennaio del 2018 aveva portato ad arrestare 25 persone che gravitavano intorno al clan che ha cercato di conquistare il litorale romano e che svelò i retroscena dell'agguato, fu chiamata 'Eclissi'.

All'udienza, il pg Mollace ha chiesto di confermare gli ergastoli inflitti in primo grado a Carmine e Roberto, accusati di essere mandanti del duplice omicidio, e a Ottavio Spada, mandante ed esecutore del delitto. La sentenza del nuovo processo di appello è attesa a ottobre.