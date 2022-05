Pusher in monopattino scappa e si rifugia nel fast food

Nascondeva droga pronta per lo spaccio e duemila euro. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale durante il quotidiano servizio di pattugliamento presso la stazione Termini, hanno arrestato un 24enne tunisino.

L'uomo è stato notato mentre stava percorrendo piazza dei Cinquecento con fare sospetto. Ne è seguito il tentativo da parte dei poliziotti di fermare il giovane che, in tutta risposta, ha abbandonato lo zaino e il monopattino ed è fuggito in direzione di via Giolitti, dove ha quindi tentato di nascondersi all’interno del McDonalds.

Nonostante il tentativo di fuga, lo straniero è stato comunque raggiunto e bloccato dagli agenti mentre stava tentando di nascondersi tra i tavolini del fast food. In suo possesso sono stati trovati circa 160 grammi di sostanze stupefacenti, oltre a 2.160 euro in contanti. Convalidato l'arresto, per l'uomo è stato disposta la custodia cautelare in carcere.