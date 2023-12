VIDEO | Spaccio e furto di energia elettrica allo Zodiaco: 4 arresti

Spaccio, occupazioni abusive, furti di energia elettrica e minacce contro chi osa dire qualcosa. Siamo in via dei Pesci, nel quartiere Zodiaco di Anzio, nella zona più interna del comune della provincia di Roma. Lì, nelle case popolari, vivono un migliaio di persone.

Molti appartamenti sono di enti pubblici e da tempo ormai restano sfitti. Così dopo gli sgomberi, gli appartamenti liberati vengono rioccupati. Un circolo vizioso che continua, come spiegano fonti investigative che da tempo stanno monitorando la situazione, contrastando anche i giri di spaccio.

Lo scorso febbraio i carabinieri arrestarono due uomini che avevano escogitato una serie di accortezze per gestire il loro giro di spaccio: walkie talkie per comunicare con le vedette e una fessura sotto una porta per spacciare la sostanza stupefacente. Escamotage che non sono però stati sufficienti per sfuggire all'arresto. Un mese dopo un altro pusher di crack è stato fermato.

Ieri, nell'ultimo blitz dei militari della compagnia di Anzio, altri arresti. In manette sono finite due donne e due uomini, tutti romeni. Il gruppo aveva trasformato un appartamento in via dei Pesci, in una base per lo spaccio di crack e di hashish.

I quattro, inoltre, si rifornivano di energia elettrica attraverso contatori allacciati abusivamente. Luce "gratis" che il personale dell'Enel intervenuto ha riscontrato anche su altre abitazioni con allaccia abusivi: di conseguenza i carabinieri hanno denunciato anche tre persone.