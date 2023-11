Lo spaccio dei sinti a Valle Martella: la "budì" 7 giorni su 7 e due bambini usati per allontanare i sospetti

Zagarolo, o meglio la zona di Valle Martella, dista dalla zona est di Roma una ventina di chilometri. Montecompatri ancora meno: una sua propaggine è addirittura ultima fermata della metro C. È lì che Roberto Di Rocco, un 21enne di origini sinti appartenente alla famiglia già imparentata con i Casamonica e i Di Silvio, e Mariangela C...

I due, tra loro imparentati, con l'aiuto di un terzo complice, riuscivano a vendere 7 giorni su 7 cocaina di qualità presa perlopiù a Villaggio Falcone, da Christian Ventre, finito nei guai in un maxi blitz nel 2021 e fratello di Fabrizio Ventre, assassinato nel 2015. Intrecci e affari di famiglia così radicati che Mariangela C. aveva scelto di coinvolgere anche i figli in età una da scuola materna l'altro da scuola media Cocaina, che in lingua sinti chiamano "budì", che riuscivano a vendere cotta (il crack ndr) e cruda, sia gialla che bianca.

I bambini coinvolti nello spaccio

Nell'ordinanza firmata dal gip Annalisa Marzano si legge uno stralcio per tratti inquietante. I bambini "non solo erano al corrente dell'attività svolta dalla figura materna, ma in alcune occasioni ne erano anche coinvolti", si legge. Di fatto i bambini, anche scherzando, dicevano che spacciavano. Le loro frasi, così come quelle della mamma, sono state captate dai carabinieri durante le fasi indagini nelle intercettazioni ambientali nell'auto della donna e finite nel fascicolo del gip Marzano.

"Spaccio cocaina a scuola", diceva ridendo la più piccola. In un caso, invece, Mariangela C. nel rimproverare il figlio che stava dando fastidio alla sorella lo incalzava: "C'ho le guardie appresso, so esaurita. Mi devi accannà", urlando.

Ma non solo. In un caso la donna decide di avvalersi dell'aiuto della figlia piccola, in età da scuola materna, per recuperare del denaro dopo una compravendita di droga, per non rischiare perché lei addosso aveva la "robba", con due B. In un'altra occasione, invece la mamma ha chiesto al figlio adolescente di andare dal terzo sodale del gruppo di spaccio che aveva appena finito la cocaina cotta da vendere. "Dice mi madre quanti (pezzi ndr) ne deve portà?". Insomma, lo spaccio in famiglia era una regolarità.

Le zone

Roberto Di Rocco e Mariangela C., da settembre a dicembre 2021, avevano messo in piedi due piazze di spaccio. La principale, quella appunto a Valle Martella, in via Enrico Berlinguer. E l'altra a Montecompatri tra la via Prenestina e la via Prenestina Nuova all'altezza del chilometro 1,300. La droga, la cocaina, non mancava mai. Gli affari si facevano d'altronde tutti i giorni e se qualche pusher veniva arrestato, Di Rocco provvedeva a pagare le spese legali. Ma i blitz nelle piazze erano comunque un grosso problema.

"Se lo so portato via, vè?", "Eh", la risposta condita da bestemmia. "Ho chiamato pe annà a pija i soldi", "Però 8 piotte l'avemo perse". E ancora, Di Rocco nel lamentarsi con un suo sodale: "So rimasto senza pischelli, oggi altri due", finiti in manette. Eppure gli arresti dei pesci piccoli del gruppo di Di Rocco e Mariangela C., non fermavano lo spaccio.

La "budì" di qualità

Per qualche cliente più affezionato lo sconto era diventato ormai una garanzia di fidelizzazione. Le piazze lavoravano bene. A dimostralo erano le spese di famiglia come i 9mila euro spesi per una festa di compleanno e una casa di proprietà, per la soddisfazione di Di Rocco: "Una volta che c'hai la casa c'hai tutto". Soldi che il gruppo mirava a ripulire con l'acquisto di orologi Rolex o in una pizzeria, adesso sequestrata dai carabinieri.

Agli spacciatori, inoltre, veniva assicurato lo "stipendio" che variava a seconda delle dosi di cocaina venduta, due euro per ogni affare concluso. Il guadagno giornaliero si aggirava fra i 50 e gli 80 euro. Chi lavorava 20 giorni superava i 1500 euro al mese, in nero chiaramente. Soldi che arrivavano a fiumi, perché la qualità della "budì" era ottima. "A noi la budì ce l'ha data bona", diceva Mariangela C.