Appartamento universitario stupefacente: arrestato studente fuori sede, altri tre denunciati

Alla vista dei carabinieri si è spaventato e questo ha attirato l'attenzione dei militari. E' iniziata così l'operazione che ha portato all'arresto di uno studente universitario della provincia di Avellino e alla denuncia di altri tre, suoi coinquilini.

I fatti hanno preso corpo in via Giovanni Da Procida, nei pressi di piazza Bologna. Vedendo il giovane 21enne spaventato e ipotizzando potesse nascondere qualcosa di losco, i Carabinieri hanno deciso di andare a fondo. E così perquisendolo lo hanno trovato in possesso di un pezzetto di hashish. Da qui è scattata la perquisizione anche presso la sua abitazione. Qui all’interno della sua stanza da letto, sono stati trovati 200 grammi di marijuana in una borsa computer e 0,3 grammi di marijuana in un barattolo, 27 grammi di hashish in un involucro in plastica e 2.140 euro in contanti. In aggiunta un bilancino, un coltellino e materiale per il confezionamento delle dosi. Alla luce di quanto rinvenuto, lo studente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Nello stesso appartamento, a causa del forte odore di sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche ad altre tre stanze e anche qui è stata trovata altra sostanza. In particolare un altro 21enne è stato denunciato per la detenzione di marijuana. Altri due studenti coetanei sono stati segnalati al Prefetto perché trovati in possesso di modesti quantitativi per uso personale.