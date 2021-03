Spaccio tra Vitinia e Acilia, nei guai una 19enne e un 18enne: la droga in casa e in cantina

Proseguono i servizi antidroga dei Carabinieri di Ostia e nelle ultime 48 ore sono state arrestate 4 persone e una è stata denunciata piede libero. I Carabinieri della Stazione di Acilia, che da alcuni giorni avevano notato un insolito movimento nei pressi dell'abitazione di una 19enne, pregiudicata del posto, nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz nel corso del quale è stata eseguita una perquisizione: recuperati 7 panetti di hashish del peso complessivo di 1 chilo nascosti in cantina. La pusher è stata arrestata e ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

In manette è finito anche un 55enne di Ponte Galeria: i Carabinieri, che da alcuni giorni lo stavano tenendo sotto controllo, hanno deciso di attuare una perquisizione. L'uomo, alla vista degli uomini dell'Arma, ha reagito, dapprima spintonandoli, poi tentando di svuotare nello scarico del lavandino della cucina il contenuto di un involucro in plastica, successivamente rivelatasi cocaina. Dopo aver bloccato il 51enne, i Carabinieri hanno potuto perquisire l'intero immobile. Sono state rinvenute e sequestrate numerose dosi di cocaina, hashish e marijuana, oltre al materiale per la pesa ed il confezionamento delle dosi e la somma di oltre 7.000 euro, ritenuto provento dell'illecita attività. Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di processo.

Un 18enne di Vitinia, incensurato, alla vista dei militari, ha tentato di gettare dal finestrino un piccolo involucro, ma il suo gesto non è sfuggito ai Carabinieri che lo hanno recuperato, verificando che all'interno era contenuta una modica quantità di hashish. La successiva perquisizione, estesa anche all'abitazione del giovane, ha consentito di sequestrare altre dosi della stessa sostanza. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero, mentre la droga ed il restante materiale rinvenuto è stato sequestrato.