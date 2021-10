Spaccio a Roma est, blitz a Tor Bella Monaca e Tor Vergata: 6 arresti

Roma est resta nel mirino delle forze dell'ordine. I carabinieri, infatti, non abbassano la guardia nella lotta allo spaccio a Tor Bella Monaca e Tor Vergata dove sono state arrestate sei persone. I militari hanno sequestrato centinaia di dosi tra cocaina, hashish, eroina e marijuana pronte per essere immesse nei circuiti delle piazze di spaccio. Ingente anche il sequestro di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Solo a Tor Bella Monaca, i militari del Comando Stazione di zona hanno arrestato, in poche ore, 4 persone, tutte sorprese in possesso di dosi di droga tra largo Ferruccio Mengaroni e via dell’Archeologia: si tratta di tre uomini di età compresa tra i 19 e i 47 anni, tutti già conosciuti alle forze dell’ordine, e di una ragazza di 18 anni, incensurata. Nel corso delle attività i militari hanno sequestrato svariate dosi di cocaina, hashish, eroina e marijuana pronte per essere smerciate.

A Tor Vergata, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno fatto scattare le manette ai polsi di un romano di 19 anni e di un cittadino senegalese di 33 anni: nelle loro tasche sono state trovate decine e decine di dosi di hashish. Altre due persone, trovate in loro compagnia poiché interessate all’acquisto di stupefacenti, sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe.