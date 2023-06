Gestiva una piazza di spaccio a Tor Bella Monaca: in manette dopo un maxi blitz oggi ha i beni sequestrati

Conti correnti, immobili, beni di lusso, veicoli. Sono questi i beni che nella mattinata del 29 giugno i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati hanno sequestrato ad un capo piazza di Tor Bella Monaca.

Il maxi blitz del 2021

L’operazione dei carabinieri, disposta dal tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, arriva dopo un’attività investigativa che già nell’aprile del 2021 aveva portato all’esecuzione di molti arresti. Erano stati 51 i provvedimenti cautelari disposti, due anni fa, a carico di altrettanti soggetti che facevano parte di un’organizzazione criminale dedicata allo spaccio e con base operativa nel quartiere di Tor Bella Monaca. Manette scattate a seguito di un maxi blitz che ha impegnato all'alba del 27 aprile del 2021, circa 300 carabinieri.

Una piazza di spaccio da 20mila euro al giorno

L’indagine dei carabinieri di Frascati aveva consentito di portare alla luce tutta la struttura del gruppo criminale che aveva un giro d’affari intorno ai 600mila euro mensili. Vale a dire 20mla euro al giorno. Secondo le ricostruzioni, avevano messo in piedi un efficiente organigramma, con compiti e ruoli precisi. I pusher che si rivelavano capaci ed affidabili venivano promossi a ruoli di supervisione e chi sbagliava subiva punizioni gravissime.

Il sequestro dei beni

A comandare questa struttura dall’organizzazione quasi manageriale, c’è un “capo-piazza”, che è stato già condannato, il 19 maggio 2022, a 12 anni e 4 mesi di reclusione per il ruolo verticistico ricoperto. Le attività investigative hanno consentito agli inquirenti di individuare i suoi asset patrimoniali che, tra l’altro, il “capo piazza” non aveva alcuna remora a ostentare sui social network. Gli elementi raccolti hanno consentito di ricondurre il suo patrimonio all’attività illecita e per questo la Procura di Roma ha richiesto la richiesta di misura di prevenzione patrimoniale che è stata accolta dal Tribunale di Roma. Il valore dei beni sequestrati si aggira sui 310mila euro.