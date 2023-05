Termini, spaccio a due passi dalla stazione: tre arresti

Non si ferma lo spaccio nella zona antistante la stazione Termini. In poche ore, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato tre persone. Un 19enne egiziano e un 22enne di origini del Mali, intente ad avvicinare i passanti, sono stati sorpresi mentre cedevano una dose di cocaina a un cittadino brasiliano.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori 2 g circa della medesima sostanza e 8 grammi di hashish. Qualche ora dopo invece, in via Amendola, un tunisino di 35 anni, notato dai militari con atteggiamento sospetto, è stato perquisito e trovato in possesso di 45 grammi di hashish.