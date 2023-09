Lo spaccio su Telegram con il listino prezzi. "Spedisco anche fuori regione"

Vendeva il "fumo" su Telegram. Un canale sulla piattaforma di messaggistica allestito da un neo maggiorenne. Il deposito dell'hashish nella sua casa a Testaccio, dove hanno poi bussato gli agenti di polizia. “Spedisco anche fuori regione”: uno dei messaggi usati sulla piattaforma digitale dal 18enne per promuovere la vendita di stupefacenti.

Il giovane che promuoveva l'hashish da spacciare facendosi pubblicità sul Telegram è stato arrestato dagli investigatori del distretto Esposizione nel rione Testaccio. I poliziotti sono giunti alla porta del ragazzo dopo una serie di accertamenti. Inutile il suo tentativo di nascondere la droga in balcone. Sequestrati poco meno di un chilo di hashish e il materiale per la pesatura della droga.

Acquisite anche le conversazioni online dove, oltre all’offerta “fuori regione”, era presente anche un dettagliato listino prezzi. La procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida della misura precautelare adottata.

Cocaina all'Eur venduta su Telegram

Meno esplicito, ma sempre dedicato alla vendita dello stupefacente, il messaggio inserito sulla stessa piattaforma - Telegram - da una coppia di 21 e 23 anni. A loro agenti del distretto Tor Carbone sono arrivati dopo un controllo in un parco dell’Eur. In quell’occasione lei aveva in tasca alcune dosi di cocaina. Nella loro abitazione sono stati trovati altri grammi e 3 pezzi di “fumo”. Arrestati entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati condotti dinanzi al gip del tribunale di Roma che ha convalidato l’arresto.