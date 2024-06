Sull'auto a noleggio con la droga pronta per lo spaccio. Arrestata una 19enne

Nell'auto a noleggio nascondeva la cocaina pronta per lo spaccio. A finire nei guai una ragazza di 19 anni fermata nella notte di ieri dai carabinieri della compagnia di Monterotondo.

Durante le fasi di identificazione, la giovanissima si è mostrata stranamente nervosa, insospettendo i militari. I successivi accertamenti hanno consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare 13 grammi di cocaina, suddivisa in 22 dosi, e 195 euro in banconote di piccolo taglio, che la ragazza, per eludere i controlli, aveva occultato sulla sua persona.

Per questo motivo, la 19enne è stata arrestata e condotta presso la propria abitazione, in stato di arresto domiciliare e messa a disposizione della magistratura. Ancora una volta, come già documentato in un articolo della sezione Dossier, le auto a noleggio di rivelano le "preferite" dai pusher.