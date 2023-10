Olgiata, la droga dei kamikaze venduta sotto casa

Spacciava shaboo, ossia la cosiddetta droga dei kamikaze, nonostante fosse ai domiciliari. A bloccare il giro di spaccio che un uomo di 44 anni teneva nella zona dell'Olgiata, sono stati i carabinieri della stazione di La Storta che lo hanno arrestato.

Nello specifico, il 44enne è stato sorpreso mentre vendeva un grammo di shaboo a un cittadino romano e 2 grammi circa della stessa sostanza a un cittadino filippino, entrambi sono stati identificati e segnalati alla prefettura di Roma, poiché assuntori di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 16 grammi di shaboo, materiale per il confezionamento e circa 205 euro in contanti ritenuti provento della pregressa attività illecita. Per questo motivo l’uomo è stato nuovamente arrestato in attesa del rito direttissimo. Presso le aule di piazzale Clodio, il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere.