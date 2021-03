Oltre un chilo di shaboo in casa, sequestrate 10mila dosi

Oltre un chilo di shaboo puro in casa. La casa dello spaccio è stata scoperta dalla polizia a Colle Prenestino dove è stato poi arrestato un 39enne.

Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Romanina, svolte nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga, hanno portato i poliziotti a individuare un appartamento in via Grottaminarda come probabile luogo di detenzione e spaccio. Intorno alle 15.50 di ieri gli agenti, con una escamotage, sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il 39enne in compagnia di due connazionali, entrambe estranee ai fatti.

Gli agenti hanno quindi perquisito l’abitazione e scovato, all’interno dell’armadio della camera da letto, oltre 10.000 dosi – 1126 grammi - di shaboo per un valore di circa 300.000 euro. Dalle analisi chimiche effettuate sulla sostanza è emersa una purezza del 93/94%.

L’uomo, un 39enne cinese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dao poliziotti del commissariato Romanina diretto da Moreno Fernandez e, durante la direttissima, il Giudice lo ha condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento di 30 mila euro di multa con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l’esecuzione della pena.