Lotta allo spaccio di San Basilio, tre arresti in poche ore

Giro di vite sullo spaccio a San Basilio. Nelle ultime ore i carabinieri hanno arrestato 3 persone. In manette è finito un 50enne romano, con precedenti, notato dai militari a bordo della sua auto in via Marchesa da Barolo e fermato per un controllo. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di trovare 5 dosi di cocaina e 50 euro.

In via Recanati, invece, i carabinieri hanno arrestato un 19enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina a un giovane, identificato e segnalato alla prefettura.

In manette è finito anche un 34enne romano, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Fermato in via Arcevia dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un uomo, è stato identificato e segnalato alla magistratura. Tutti gli arresti sono stati convalidati.