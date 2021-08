Spaccio a San Basilio e Trastevere, presi pusher di shaboo e cocaina

Hashish, cocaina e shaboo vendute a San Basilio e Trastevere. I carabinieri, in due operazioni, hanno messo le manette ai polsi a due pusher. I mililtari del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro hanno arrestato un 40enne di Frascati sorpreso in via Recanati angolo via Osimo, a San Basilio, mentre cedeva un involucro contenente hashish ad un giovane.

Il pusher è stato bloccato e trovato in possesso di dosi di hashish e di cocaina mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato come assuntore all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Con la stessa accusa, i carabinieri della Stazione di Porta Portese hanno arrestato una 34enne romana, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, fermata in via Orti di Cesare, dopo aver ceduto alcune dosi di shaboo ad un acquirente, identificato e segnalato quale assuntore. Nelle tasche della 34enne, i carabinieri hanno rinvenuto, e poi sequestrato, 2 grammi di shaboo e 100 euro in contanti, provento dell’attività illecita. L’arrestata è stata trattenuta in caserma, in attesa del processo di convalida.