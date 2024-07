Roma supermarket della droga, in missione da Pescara per comprarla e rivenderla su Telegram

Compravano la droga a Roma, nelle piazze di Tor Bella Monaca e San Basilio, poi la rivendevano attraverso un gruppo Telegram a Pescara. Un asse tra la Capitale e il capoluogo dell'Abruzzo redditizio, che è costato l'arresto a cinque persone, tutte pescaresi, mentre altre tre hanno ricevuto un obbligo di dimora.

A scoperchiare il giro d'affari, che ha visto coinvolto anche un minorenne, la guardia di finanza insieme alla procura. Le investigazioni, partite nel 2022, hanno permesso di ricostruire i movimenti della rete di spacciatori che, coordinata dalla regia di un unico nucleo familiare, aveva messo in piedi un mercato online di vendita della droga. Le sostanze stupefacenti, corredate di prezzario, venivano pubblicizzate su Telegram con tanto di post e fotografie.

Questa modalità consentiva la cessione di cocaina, hashish e marijuana - soprattutto - a clienti che, collegandosi a specifici link d'invito, potevano effettuare ordinazioni, fissare appuntamenti e ritiri merce 24 ore su 24. Tra i pusher più attivi c'era proprio il minorenne, finito in manette. Coinvolti anche alcuni detenuti che riuscivano a far entrare la droga all'interno del carcere, approfittando delle visite dei parenti.

Le indagini hanno documentato oltre 45 chilogrammi di sostanza stupefacente, tutta comprata a Roma, e ceduta, per un volume d'affari illecito pari a oltre un milione di euro. La "merce" presa nella Capitale veniva spedita, oppure mandata a Pescara tramite corrieri della droga che viaggiavano in auto a noleggio o su bus. In collaborazione con la polizia penitenziaria, inoltre, sono stati effettuati anche sequestri in flagranza di reato, per un totale di 6 chilogrammi di hashish, 20 grammi di cocaina e più di 2.000 euro in contanti.